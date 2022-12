Sanremo Giovani 2023, chi sono i partecipanti: orario, canzoni, regolamento e anticipazioni di venerdì 16 dicembre

I nomi dei big del Festival di Sanremo sono stati svelati poche settimane fa e molti hanno già attivato il conto alla rovescia perchè la kermesse musicale resta la più seguita e amata dagli italiani. Ma stasera, venerdì 16 dicembre, ci sarà un piccolissimo ‘assaggio’ di quello che succederà a febbraio, dal 7 all’11, perché andrà in onda, in diretta su Rai 1, la finale di Sanremo Giovani: 12 i ragazzi che sono riusciti a superare tutti gli step, ma solo 6 di loro potranno salire sul palco dell’Ariston. E gareggiare con i grandi della musica italiana.

Qual è il regolamento di Sanremo Giovani 2023?

Per la quarta volta consecutiva Amadeus sarà alla conduzione e alla direzione artistica del Festival di Sanremo. E sempre lui questa sera su Rai 1 condurrà la finale di Sanremo Giovani: saranno 12, come già anticipato, i talenti che saliranno sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo. Solo 6, però, verranno selezionati e riusciranno a partecipare alla kermesse, quella vera e propria che prenderà il via il prossimo 7 febbraio.

I 12 cantanti questa sera si esibiranno con le loro canzoni, poi saranno giudicati da una giuria, che sarà composta dalla commissione musicale e dal voto dello stesso Amadeus.

Chi sono i finalisti di Sanremo Giovani e le loro canzoni

Intanto, però, cerchiamo di capire chi sono i 12 finalisti e come si intitolano le loro canzoni:

Colla Zio con Asfalto

Fiat 131 con Pupille

Gianmaria con La città che odi

Giuse The Lizia con Sincera

Maninni con Mille Porte

Mida con Malditè

Noor con Tua Amelie

Olly con L’anima balla

Romeo & Drill con Giorno di scuola

Sethu con Sottoterra

Shari con Sotto voce

Will con Le cose più importanti

Dove vedere la finale in diretta e streaming

La finale di questa sera si potrà seguire in diretta su Rai 1, a partire dalle 21.30. Ma l’evento sarà disponibile anche in streaming e in replica sul portale Rai Play.