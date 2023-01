Le indagini di Lolita Lobosco 2, quando finisce la serie tv: ecco quante puntate sono e dove vedere le repliche

Quante puntate sono previste per Le indagini di Lolita Lobosco 2, la seconda stagione della serie tv con Luisa Ranieri in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate per sei prime serate.

L’ordine delle puntate de Le indagini di Lolita Lobosco 2

La prima è stata domenica 8 gennaio 2023; l’ultima domenica 12 febbraio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 8 gennaio 2023

Seconda puntata: domenica 15 gennaio 2023

Terza puntata: domenica 22 gennaio 2023

Quarta puntata: domenica 29 gennaio 2023

Quinta puntata: domenica 5 febbraio 2023

Sesta puntata: domenica 12 febbraio 2023

Ma quanto dura Le indagini di Lolita Lobosco 2? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,35. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di 2 ore e 10 minuti. Dove è stata girata (location) la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2? La fiction con protagonista Luisa Ranieri è ambientata in Puglia, per la precisione a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Una delle location principali che si riconosce nelle varie puntate è la spiaggia conosciuta come Pane e pomodoro di Bari. Tra le location principale di Le indagini di Lolita Lobosco 2 c’è anche il Palazzo Pamieri di Monopoli, la sede del Commissariato. Altre riprese sono state effettuate in altre località del Salento e a Roma.

Dove vedere la serie televisiva della Rai?

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Le indagini di Lolita Lobosco 2, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla in live streaming o ondemand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Insomma, anche se non siete a casa, potrete ugualmente vedere le indagini di Lolita Lobosco anche in streaming, magari dal vostro pc portatile o addirittura il uno smartphone personale con una buona rete Wi-Fi.