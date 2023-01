Buongiorno mamma 2, ecco quando inizia: anticipazioni, come è finita la prima stagione

Occhi puntati sulla seconda stagione dell’amata e seguita fiction targata Mediaset Buongiorno mamma 2! L’appuntamento con la fiction sarà come sempre su Canale 5 ma la data d’inizio non è stata ancora fissata. Nell’attesa ecco per voi delle piccole anticipazioni. Ricordiamo che la prima stagione di Buongiorno mamma si era conclusa con un vero e proprio colpo di scena: Anna si era trovata davanti Maurizia che credeva fosse morta in un incendio. Lo shock di trovarsela davanti l’aveva fatta finire in coma ed è proprio da qui che riprenderà l’amata fiction. Cosa accadrà?

Buongiorno mamma 2 si farà: quando esce la fiction con Raoul Bova, trama e anticipazioni

La fine della prima stagione e le anticipazioni di Buongiorno mamma 2

Prima di svelare qualche succoso dettaglio su ciò che vedremo nel corso della seconda stagione dell’amata fiction, è bene fare un piccolo passo indietro rispolverando cosa è accaduto nell’ultima puntata della prima stagione. Guido, interpretato da Raul Bova, è in difficoltà con i figli per via del suo legame con Miriam. L’uomo è inoltre minacciato da Colaprico il quale sembra aver tutti gli elementi per incolparlo della morte di Maurizia e sarà proprio quest’ultima la protagonista di un colpo di scena che lascerà tutti i telespettatori con il fiato sospeso.

In particolare, nella seconda stagione della fiction Buongiorno mamma Guido dovrà aiutare e sostenere i suoi figli nella conduzione delle loro vite ed al contempo fare i conti con i misteri ed alcuni segreti che tornano dal passato. Poi c’è il grande interrogativo che verte sul personaggio di Anna (interpretata da Maria Chiara Giannetta): dopo ben 8 anni, la donna si risveglierà dal coma? ‘Poi ho capito che in quel sonno mi ci aveva spinto qualcuno. È arrivato il momento di proteggervi’ queste le parole pronunciate dalla voce di Anna riferendosi ala sua famiglia. Insomma, anche nella seconda stagione della fiction le sorprese ed i colpi di scena non mancheranno! Tuttavia, per sapere cosa succederà i telespettatori dovranno portare ancora un po’ di pazienza.