Buongiorno mamma 2 si farà: quando esce la fiction con Raoul Bova, trama e anticipazioni

Dopo il successo della prima stagione, c’è molta attesa per il sequel della fiction Buongiorno Mamma con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Al centro della storia, come sempre, le vicissitudini della famiglia Borghi e, stando alle primissime anticipazioni, le sorprese ed i colpi di scena non mancheranno! Va detto però che per sapere cosa succederà bisognerà aspettare in quanto Buongiorno Mamma 2 andrà in onda la prossima primavera.

Buongiorno Mamma: il colpo di scena della prima stagione

I fan della fiction ricorderanno che la prima stagione si è conclusa con un colpo di scena. Infatti, grazie ad un flashback, si è capito perché Anna è finita in coma. La donna aprendo la porta di casa si è trovata davanti l’amica d’infanzia Maurizia Scalzi che credeva essere morta in un incendio. Ma le sorprese per i telespettatori sono solamente all’inizio.

Le parole di Raoul Bova

È stato infatti lo stesso Raoul Bova a dichiarare cosa accadrà nella seconda stagione di Buongiorno Mamma: ‘Il mistero si infittisce. Ci saranno tante sorprese che riguardano i figli Guido e Anna. Lui affronterà mille difficoltà, stavolta la prova sarà dura visto che sarà anche arrestato’. I colpi di scena sembrano davvero essere all’ordine del giorno nella fiction Buongiorno Mamma 2, come rivela sempre Bova: ‘Aspettatevi un colpo di scena ogni minuto, vedrete un continuo capovolgimento di fronte. Inizialmente sembra tutto confuso ma poi ogni cosa trova il suo posto’.

Insomma, la curiosità rispetto alla nuova stagione della fiction adesso è decisamente alta ma per sapere come si svilupperanno le vicissitudini della famiglia Borghi dovremo aspettare ancora un po’. Come detto, infatti, Buongiorno Mamma 2 andrà in onda su Canale 5 nella primavera del 2023.