Buongiorno mamma 2 su Canale 5, quando esce: trama e anticipazioni, Anna si sveglia?

Dopo il successo della prima stagione, il sequel della fiction ‘Buongiorno mamma‘, ovvero ‘Buongiorno mamma 2’, prenderà il via il prossimo 15 febbraio su Canale 5. Come si ricorderà, la prima stagione si era conclusa con un vero e proprio colpo di scena: Anna si era trovata davanti Maurizia che credeva fosse morta in un incendio. Lo shock di trovarsela davanti l’aveva fatta finire in coma ed è proprio da qui che riprenderà l’amata fiction. Di seguito per voi qualche piccola anticipazione!

Trama e anticipazioni di Buongiorno mamma 2

Anna, interpretata da Maria Chiara Giannetta, è ancora nel letto circondata dall’amore dei suoi quattro figli e di Guido, Raoul Bova. A fare capolino però anche gli irrisolti misteri che riguardano il suo passato e quello del marito. Numerosi i colpi di scena che caratterizzeranno Buongiorno mamma 2, come peraltro reso noto dallo stesso Raul Bova: ‘Quel colpo di scena è solo uno dei tanti che vedrete nelle nuove puntate. Uno tirerà l’altro con un continuo capovolgimento di fronte. In questa stagione, continua ancora l’attore, ci saranno molto sorprese che riguarderanno i nostri figli ma anche noi due’ Indiscrezioni confermate poi anche da Maria Chiara Giannetta: ‘La seconda stagione è ancora più avvincente della prima. Devo dire che recitare il ruolo di una persona in coma è davvero faticoso: devi dare sempre l’impressione di non stare dormendo perché la donna in quel letto è viva. Poi, nel nostro caso, Anna in un certo qual modo ascolta quello che viene detto e dà delle risposte pur senza rispondere’, dichiara l’attrice. Insomma, le emozioni nella fiction di Buongiorno mamma 2 certamente non mancheranno! Non resta altro che portare ancora un po’ di pazienza e gustarsi poi lo spettacolo che si preannuncia più avvincente che mai!