Uomini e Donne, anticipazioni registrazione: la scelta di Lavinia, chi ha scelto tra Alessio Corvino e Alessio Campoli

Uomini e Donne è senza dubbio uno dei più amati e seguiti dating show! Tra tronisti e corteggiatori che animano ogni giorno la trasmissione, le sorprese ed i colpi di scena non mancano e proprio ieri, sabato 21 gennaio, si è registrata la nuova puntata del programma. Cosa sarà accaduto? Molto l’attesa da parte dei fan e del pubblico a casa rispetto alla scelta della tronista Lavinia Mauro, chi sarà il corteggiatore che avrà fatto breccia nel suo cuore?

Uomini e Donne e la scelta di Lavinia, chi conquisterà il suo cuore?

Come detto, è molta l’attesa per la scelta della giovane tronista Lavinia Mauro. Per lei ci sono i corteggiatori Alessio Campoli ed Alessio Corvino, chi avrà fatto breccia nel suo cuore? Nonostante la trepidazione e la curiosità del pubblico a casa, la ‘marchesa’ non ha ancora sciolto le riserve rispetto al ragazzo con il quale deciderà di approfondire la conoscenza una volta lasciato il programma. Pertanto, va da sé che, la scelta di Lavinia non è ancora avvenuta e, anzi, sono diversi i dubbi che la stessa tronista nutre nei confronti dei suoi due corteggiatori.

Infatti, nonostante le esterne fatte con i ragazzi e nelle quali è scattato un bacio con entrambi, Lavinia una volta tornata in studio ha puntato il dito contro i suoi pretendenti, accusandoli di non fare abbastanza per conquistarla e dunque di non darle quel ‘qualcosa in più’ necessario a far pendere l’ago della bilancia da una parte o dell’altra. Alla luce di ciò, non è escluso che il trono di Lavinia, proprio quanto accaduto per Federica Aversano e Federico Dainese, possa arrivare alla conclusione senza alcuna scelta. Per scoprirlo non ci resta che portare un po’ di pazienza e sintonizzarci domani su Canale 5 a partire dalle 14.45.