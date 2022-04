Federico, chi è il nuovo corteggiatore di Veronica a Uomini e Donne: età, lavoro e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Al centro dello studio Veronica, la nuova tronista, che dopo aver portato in esterna Fernando si sta concentrando su Federico, un giovane corteggiatore.

Chi è Federico di Uomini e Donne

Non abbiamo molte informazioni su Federico, anche perché d’altra parte queste sono davvero le prime esterne della tronista Veronica, ma sappiamo che ha 25 anni, un anno in meno di Veronica. I due sono usciti insieme: lui si è presentato vestito da idraulico, proprio perché lei, scherzando, nel video di presentazione, aveva detto di aspettare il ‘famoso Mimmo l’idraulico’. Poi, si è cambiato d’abito, ha mostrato il suo fisico scultoreo e insieme sono andati in spiaggia. Qui si sono raccontati e non hanno nascosto la curiosità reciproca di conoscersi.

Veronica si rivede molto in lui, che appare così scherzoso e divertente. Federico, dal canto suo, ha spiegato di essere molto permaloso, ma anche dolce e romantico. Nascerà l’amore tra i due? Sicuramente, la conoscenza andrà avanti e impareremo a conoscere meglio il giovane corteggiatore!

Chi è la tronista Veronica

La nuova tronista si chiama Veronica Rimondi e vive a Ferrara. Ha 26 anni, si è laureata durante il periodo del Covid e ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia. Dal 2017 vive da sola, in una casa che è però di proprietà del papà. Stando al video di presentazione, ha raccontato che a primo impatto, quando la conoscono, tutti hanno una brutta sensazione/idea di lei: risulta antipatica. Ma l’apparenza inganna. Si definisce una ragazza estroversa e allegra, ambiziosa, autoironica e molto intuitiva.