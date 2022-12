Vincenza, chi è la nuova corteggiatrice di Federico a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio il tronista Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica Rimondi, che dopo quel ‘no’ e quel rifiuto ha deciso di mettersi in gioco. E di conoscere nuove ragazze. Tra di loro anche Vincenza, una bella corteggiatrice morta, che sembra aver stregato il tenebroso Federico.

Cosa sappiamo su Vincenza di Uomini e Donne

Vincenza è una bellissima ragazza mora, con un fisico mozzafiato. Non sappiamo molto su di lei: ha 27 anni e vive in provincia di Salerno. Quello che è certo è che Vincenza ha stregato Federico. Con la sua semplicità. “Io sono una ragazza leggera, però non sono superficiale. Sono responsabile, determinata, sicura di me”.

Vincenza si è raccontata in un’esterna, apparentemente tranquilla. Ha spiegato di essere alla ricerca di un uomo, di una figura maschile al suo fianco. “Mi piace molto vivere e capire, ti ho visto più sciolto, forse ci voleva la donna giusta”.

L’esterna insieme

Federico, che si è lasciato andare e ha baciato Elena, non ha certo nascosto di aver pensato molto a Vincenza, soprattutto dopo l’esterna. Il tronista è rimasto sì colpito dalla sua bellezza e dal fisico mozzafiato, ma anche dal suo carattere. “Pensavo fosse snob” – ha detto Dainese. Ma cosi non è. Vincenza si è dimostrata diversa dal suo pensiero. Eppure secondo gli opinionisti e la stessa padrona di casa, Maria De Filippi, l’uscita tra i due non è stata così profonda e ricca di contenuti. Federico sembra concentrato solo sull’aspetto esteriore: riuscirà a lasciarsi andare e a mettere da parte quel lato, che alla sua età è sicuramente fondamentale?