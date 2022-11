Elena, chi è la corteggiatrice di Federico Dainese a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica e ora tronista di Uomini e Donne, ha deciso di voltare pagina, di rimettersi in gioco e di conoscere nuove ragazze. Con l’obiettivo che è solo uno: innamorarsi. Dopo aver mandato a casa Monica, il tronista ha portato in esterna nuove corteggiatrici. E tra di loro anche la bella bionda Elena, che ha colpito Fede per il suo carattere e per la sua spensieratezza.

Cosa sappiamo su Elena di Uomini e Donne

Elena è una bella ragazza bionda, è di Napoli. I due sono usciti insieme: lei ha organizzato una cena romantica ed è convinta che sia in grado di far perdere la testa al bel tronista. “Sei una bella ragazza, ti noti” – ha detto Federico.

“Secondo me tu sei un po’ bambino e un po’ uomo” – ha detto la corteggiatrice. Lei, infatti, è rimasta molto colpita dal ragazzo, che ha detto di essere permaloso e geloso. “Siamo simili, mi piace divertirmi, io sto spesso nei locali, sono ballerina di reggeton” – ha spiegato Elena.

La conoscenza

La conoscenza tra i due è solo agli inizi, ma la complicità c’è. Ed è visibile a tutti. Sarà lei la fortunata? Non ci resta che seguire la prossime puntate per capire come andrà la frequentazione. Quello che è certo è che Elena sa il fatto suo: è determinata e sicura. Farà davvero innamorare Fede?