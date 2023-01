Uomini e Donne, quando ci sarà la scelta di Lavinia Mauro? Chi sceglierà tra Alessio Corvino e Alessio Campoli

Uomini e Donne continua anche dopo le festività di Natale, e il tempo stringe per i nostri tronisti: il giorno fatidico della scelta si avvicina, manca ormai davvero poco. Dopo la pausa riservata alle festività di Natale, il dating show di Maria De Filippi è ritornato più in forma che mai. In questi ultimi giorni, infatti, ci sono stati tanti nuovi aggiornamenti, soprattutto per i più giovani, come Federico Nicotera e la sua collega di trono Lavinia. Entrambi i tronisti sono ad un passo dalla loro scelta, anche se la decisione finale è davvero difficile, e infatti tutta la tensione del momento inizia a farsi sentire in ogni puntata che va in onda, come in quella di ieri, quando Federico Nicotera ha avuto un battibecco sia con Alessia, sia con Carola, e la cosa non ha fatto altro che creare in lui maggiore confusione. E Lavinia, invece? Come sta messa?

Uomini e Donne: chi sceglierà Lavinia Mauro?

Ad ogni modo, la prima a prendere una decisione dovrebbe essere proprio la ‘marchesa’. La tronista è ancora indecisa tra i due Alessio, e non sembra essere decisa o sbilanciata su nessuno dei due cavalieri, decisi in tutti i modi a portare a casa il risultato e la love story con Lavinia. Inoltre, nelle scorse puntate di dicembre, come sicuramente avrete notato proprio quando Lavinia pronta a celebrare l’uscita dalla trasmissione con Corvino, nell’ultima registrazione sembra che Campoli abbia riguadagnato terreno. Per lui, la ragazza aveva organizzato un’esterna molto emozionante: una cena in un ristorante francese, in cui in passato i genitori della ‘marchesa’ hanno iniziato a corteggiarsi. Un segnale molto importante, non c’è che dire, considerata il grande peso che Lavinia dà ai posti simbolici, con i quali trasmette precisi messaggi ai suoi corteggiatori. Dunque, la palla è nuovamente a centro campo, e ora non resta che attendere di capire se nella speciale classifica di gradimento di Lavinia, Campoli sia tornato in testa.