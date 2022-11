Uomini e Donne, Federica Aversano lascia definitivamente il Trono: ecco perché

Federica Aversano ha deciso di lasciare definitivamente il Trono di Uomini e Donne, lasciando i suoi due corteggiatori completamente di stucco, nonostante i loro percorsi, in qualche modo, stessero procedendo senza intoppi. I due ragazzi, Federico e Stefano, entrambi per lei in studio da qualche tempo, non sono riusciti a darsi una risposta immediata sul perché.

Federica Aversano lascia Uomini e Donne

Oggi la puntata che è andata in onda su Canale 5 di Uomini e Donne è stata davvero pieno di novità molto scoppiettanti, inaspettate. Dopo i primi minuti, durante i quali Ida e Alessandro hanno avuto modo di riabbracciarsi, nonostante gli sguardi fulminanti di Roberta di Padua, ecco arrivare il colpo di scena. Maria ha chiamato al centro dello studio proprio Federica Aversano, la quale ha cominciato a manifestare una certa apprensione. Dopo qualche tempo, poi, si è svelato l’arcano: Federica Aversano non vuole più continuare a stare nello studio di Uomini e Donne. Il motivo è stato abbastanza chiaro: la sua vita personale è piena di difficoltà, forse anche legali, come si evince da qualche affermazione velata. Ma lei è stata molto chiusa e riservata sull’argomento.

Noemi, chi è la corteggiatrice di Federico Dainese a Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata, Instagram

Le ragioni dell’abbandono

Ha insistito sul fatto che nessuno dei ragazzi che sta conoscendo è riuscito a prenderla completamente e che forse non è il periodo migliore per lei. Tina non ha perso tempo per attaccarla, e lei, complice l’emozione e l’apprensione, è scoppiata a piangere. A nulla sono valsi i regali che hanno portato per lei i suoi corteggiatori Stefano e Federico – domani è il suo compleanno – perché la decisione era già stata presa da qualche tempo. A rimanerci maggiormente male in tutta al vicenda è stato Federico, che era tornato in studio esclusivamente per lei, per avere un chiarimento sulla questione e magari provare ad andare avanti. Ma la sua decisione, ha letteralmente sconvolto tutti nello studio.