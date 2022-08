Davide Donadei e Roberta Di Padua di Uomini e Donne a cena insieme: come ha reagito l’ex Chiara Rabbi

Sono stati beccati a cena insieme. L’ex tronista Davide Donadei è stato sorpreso a cena fuori con l’ex dama del Trono over Roberta Di Padua.

Davide e Roberta sorpresi a cena insieme

Dopo vari avvistamenti e flirt fugaci, Davide è stato visto il 29 agosto scorso a cena con un personaggio assai noto per i telespettatori di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, seppure assente dalle scene da più di un anno.

Ma l’ex tronista ha da poco terminato la storia con Chiara Rabbi e quest’ultima di fronte alle foto e il video del suo ex in compagnia della Di Padua è apparsa visibilmente infastidita.

La reazione di Chiara Rabbi

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era a cena con un’amica quando è stata inondata da messaggi in merito all’”avvistamento”. La Rabbi nel ringraziare i suoi follower ha detto: “Non ho intenzione di vedere nient’altro. Non mi inviate più nulla, per favore, ve lo chiedo proprio come un’amica… Vi ringrazio per la solidarietà e brindo a noi!”

L’amicizia nata nello studio di Uomini e Donne

Davide e Roberta si conoscevano già, si sono incontrati nello studio di Uomini e Donne nel 2021. In quel periodo Davide Donadei era sul trono, mentre Roberta Di Padua faceva parte del Trono Over. In quella circostanza, anzi, Davide aveva fatto diversi apprezzamenti alla dama, manifestando apertamente una simpatia che non è piaciuta alle sue corteggiatrici.

Quell’anno, in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, la dama del Trono over Roberta aveva fatto diverse dichiarazioni in merito alle attenzioni ricevute da Davide Donadei e sulla differenza tra lei e le giovani corteggiatrici.

“Più andiamo avanti, più mi rendo conto della distanza che c’è tra le ragazze e noi donne – ha detto Roberta -. Le corteggiatrici sbagliano, perché non vivono l’emozione del momento. Si preoccupano troppo del giudizio. Le vedo molto impostate, bramano di dimostrare di essere donne. Noi siamo più spontanee. Poi, adesso le carte si stanno mischiando. L’avevo detto sin dall’inizio che sarebbe stato un macello”.

E in merito alle attenzioni di Davide aveva dichiarato: “Sono lusingata dalle attenzioni di Davide Donadei. Inutile negare però, che mi piaccia: lo trovo un bellissimo ragazzo, molto maturo per la sua età. C’è attrazione reciproca”.