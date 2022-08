Perché Davide Donadei e Chiara Rabbi di Uomini e Donne si sono lasciati? Lui: ‘È colpa mia’

Se ne parlava già da tempo: nessuna foto insieme, nessuna dedica strappalacrime. Solo il gelo a cui loro, Davide Donadei e Chiara Rabbi, non avevano certo abituato i fan, quelli che da Uomini e Donne e dall’emozionante scelta sotto i riflettori non avevano smesso di seguirli sui social. Gli stessi che avevano sperato, fino alla fine, in un ritorno. E, invece, ieri sera è stato proprio Davide, ex tronista, a fare chiarezza e a spiegare che l’amore con la sua compagna (ormai ex) è giunto al capolinea.

Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono lasciati per colpa di chi?

“Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia, ma sarà io” – ha detto Davide Donadei, che si è addossato tutta la colpa. “La responsabilità è mia, è da me che è partito tutto. Ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola: io e Chiara non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene”.

Non è ancora chiaro il motivo. C’è chi, inizialmente, aveva pensato che alla base ci fosse la gelosia di lei. “Adesso improvvisamente sono un mostro. Non lo sono, non lo sono mai stata. Non sono proprio quella che descrivete” – aveva detto la Rabbi qualche settimana fa, mettendo a tacere tutte le indiscrezioni. Ora, però, non c’è nessun dubbio: l’amore è finito. E i più romantici sperano in un ritorno di fiamma perché ‘certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano’.