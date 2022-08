Chiara Rabbi e il ‘flirt’ con Zaniolo dopo la fine dell’amore con Davide Donadei: il gossip

L’addio da poche settimana, quello tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. I due, ex protagonisti del salotto rosa di Maria De Filippi, si sono lasciti durante un’estate segnata da rotture vip importanti. Per citarne solamente una: come quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Oppure, per non monopolizzare il tutto, anche quella tra Claudio Amendola e Francesca Neri.

Chiara Rabbi: finito un amore se ne fa un altro

In questi giorni il gossip è letteralmente andato a gonfie vele, potremmo dire. I paparazzi hanno avuto un gran da fare, e le cose non sono di certo finite qui. Dunque, anche l’idillio tra Chiara Rabbi e Davide Donadei è finito. Così anche una delle coppie, nate nel dating show di Canale5, che sembravano più solide si è separata in queste ultime settimane.

La nuova fiamma dopo l’estate rovente

Ma, come si dice, morto un papa se ne fa un altro. A lanciare un nuovo gossip è stato il settimanale Chi. Sulla pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini è stata confermata una recente voce di corridoio secondo la quale la ragazza avrebbe già un corteggiatore molto famoso a farle il filo. Ma chi è?

Zaniolo corteggia l’ex corteggiatrice

“Sembra che il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo abbia perso la testa per Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne”. Sono queste le parole riportate sulla nota rivista che abbiamo citato. Parole che sottolineano però come il corteggiamento dell’attaccante della squadra capitolina sia iniziato dopo la fine della relazione con il tronista Davide Donadei.

In attesa di conferme

Per farla breve, un gossip che se dovesse essere confermato avrebbe dell’incredibile. La ragazza infatti in queste settimane non ha nascosto il suo dolore per la fine della relazione con l’ex tronista, cercando sempre cercato di tutelarlo, difendendolo dalle critiche. Nonostante ciò, nonostante le cure e le attenzioni, però, forse è arrivato davvero il momento di voltare pagina.