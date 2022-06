Zaniolo e Zaccagni fanno pace: ecco cosa è successo dopo la “lite” con Chiara Nasti

Sembra che Zaniolo e Zaccagni abbiano finalmente fatto pace dopo la lite che aveva come protagonista Chiara Nasti, ex fidanzata di Zaniolo e attuale compagna di Zaccagni, dal quale sta per avere un figlio.

In ritiro con la Nazionale i due hanno avuto modo di parlare dei cori inscenati dai tifosi a Circo Massimo dopo la vittoria della Roma della Conference League.

Pace fatta tra Zaniolo e Zaccagni?

Dopo una stagione molto intensa Zaniolo si è visto costretto a saltare gli impegni con la Nazionale a causa di un problema alla caviglia. Nei giorni di ritiro a Coverciano, però, i due calciatori hanno avuto modo di chiarirsi su quanto successo al Circo Massimo. Come riportato dal settimanale Chi, i due hanno parlato della situazione di pieno imbarazzo che ha coinvolto il calciatore bianco azzurro, Chiara Nasti e il futuro figlio della coppia.

I due calciatori nel pieno della loro maturità hanno deciso di chiarirsi in tutta serenità dimenticando l’accaduto e l’infelice post di Chiara su quella ‘battutina’ che aveva fatto il giro del web. E aveva indignato i followers. Il sereno durerà? O sarà solo una parentesi?

