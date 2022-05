Roma, quel ”vaffa” alla Lazio: Procura Figc apre un’indagine sui festeggiamenti per la Conference League

Roma. Il club giallorosso è stato deferito e denunciato per responsabilità oggettiva e violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Il motivo e l’oggetto della contestazione è abbastanza chiaro: i cori contro la Lazio e l’atteggiamento dei calciatori.

Federcalcio apre l’indagine sui festeggiamenti della Roma

Così, la Procura della Federcalcio ha deciso di aprire un’indagine su quello che è stato l’atteggiamento tenuto dai calciatori della Roma durante i festeggiamenti per la conquista della Conference League. Quei cori contro la Lazio, portati avanti per tutta la sera, a quanto pare erano scanditi continuamente da espressioni offensive, e avrebbero violato palesemente i principi di lealtà, probità e correttezza.

Leggi anche: Roma-Feyenoord, niente blocco dei trasporti: linee bus regolari, ecco il ripensamento

Il rapporto disciplinare

Ad ogni modo, sarà solamente il rapporto disciplinare della federazione a stabilire qual è la linea di confine tra lo sfottò, di certo non proprio leggero, e la mancanza di correttezza sportiva così come ipotizzata. E se, eventualmente, tale linea di confine è stata superata e di quanto.

Le immagini e i post parlano chiaro

Per il momento, rimangono largamente sconosciuti i nomi dei calciatori che sono ora oggetto dell’inchiesta. E manca anche ogni tipo di riferimento ufficiale alla posizione dei singoli tesserati, sebbene un indizio sembra già esserci, come afferma anche FanPage.it. Effettivamente, basta dare un’occhiata alle immagini e ai video che circolavano nelle scorse ore, per farsi un’idea abbastanza precisa sull’accaduto.

Zaniolo contro i biancocelesti

In particolare, gli slogan lanciati dal giocatore Zaniolo non sono passati di certo inosservati a coloro che hanno preso parte ai festeggiamenti del dopo partita. Il giocatore, microfono in pugno, e preda dell’euforia per il successo realizzato, ha preso di mira proprio i rivali biancocelesti (“Lazio, Lazio vaffa…”).

Zaniolo said it best. “LAZIO LAZIO VAFFANCULO” pic.twitter.com/8AmcqCL0Xc — 🇮🇹 Lupo 🇮🇹 (@LupoASRoma) May 26, 2022

Vittoria ”sporcata”

Un vero e proprio peccato, considerando che è stato proprio lui a realizzare la rete che ha piegato il Feyenoord e consegnato alla squadra una vittoria storica. Era dalla storica Coppa delle Fiere (anni ’60) che il club giallorosso non alzava un trofeo in Europa. Una macchia su di un successo clamoroso che non avrebbe dovuto lasciar spazio alle scorrettezze.