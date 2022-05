Tensioni e violenze per la partita Roma-Feyenoord: “Arrestati una cinquantina di ultras della Roma a Tirana”

Questa notte Tirana è stata sommersa dal caos. Per la partita di questa sera, Roma-Feyenoord, gli animi sono già caldi. Troppo. La situazione infatti è andata completamente fuori controllo. All’inizio i tifosi delle due squadre si sono provocati con alcuni cori da stadio, ben presto però sono iniziate le violenze. Bastoni, sassi, fumogeni, scontri con la polizia, feriti. Sono state fermate oltre 60 persone, 43 italiane e 12 olandesi. Feriti quattro poliziotti albanesi.

Caos a Tirana

Non si riusciva a capire più niente. Tante le immagini pubblicate sui social media in cui si vedono i vandali rompere qualsiasi cosa trovassero per strada. Sembra che tutto sia partito dagli olandesi che, già in passato, avevano creato problemi. Infatti gli scontri sarebbero iniziati nelle zone dei tifosi del Feyenoord, dove un 45enne è stato trovato a terra. Secondo alcune testimonianze l’uomo non faceva parte degli ultras ed è stato spinto violentemente.

La vittima ha riportato una ferita alla testa. Per questo caso sono state interrogate circa nove persone portate in commissariato. Portato immediatamente in ospedale, l’uomo è fortunatamente fuori pericolo.

Scontri tra italiani e olandesi

Durante la notte ci sono stati poi altri scontri. Soprattutto in una zona centrale della “movida” di Tirana. Quasi 200 tifosi olandesi hanno inveito contro la polizia. Hanno usato mazze e pietre ferendo almeno due agenti. Il ministero degli Interni albanese ha annunciato poi che 12 olandesi e 48 italiani sarebbero stati arrestati per gli scontri. Durante le violenze sono rimasti feriti due italiani. Uno ha riportato gravi ferite al viso, un altro avrebbe subito traumi alla testa.