Roma-Feyenoord, niente blocco dei trasporti: linee bus regolari, ecco il ripensamento

Stasera a Tirana, in Albania, si giocherà la finale di Uefa Conference League tra Roma e Feyenoord. Una partita importantissima che sta scombussolando gli animi di tutti i tifosi. Per l’occasione si allestirà lo Stadio Olimpico con maxi schermo in cui verrà proiettata la partita. Sono attese più di 40.000 persone.

Visto ciò che è successo a Tirana e i possibili disagi che si potranno creare, ieri la questura aveva previsto la chiusura di tutte le linee tram e bus della Capitale. Una decisione che ha creato tantissime polemiche. Tuttavia, poco fa, sono arrivati gli ultimi aggiornamenti ecco quali.

Niente stop per tram e bus

“Per consentire il deflusso dei tifosi che seguiranno questa sera la finale di Uefa Conference League tra Roma e Feyenoord attraverso i maxischermi dell’As Roma dello Stadio Olimpico, su richiesta di Roma Capitale, il Comitato Provinciale dell’Ordine e la Sicurezza ha disposto le seguenti modifiche”:

Il servizio diurno e notturno, sull’intera rete di superficie di Atac, sarà regolarmente operativo. Anche per la metropolitana, il servizio sarà regolare.