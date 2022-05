Roma, festa per la vittoria della Conference League: oggi il pullman dei giallorossi al Circo Massimo (FOTO E VIDEO)

Roma campione dopo la vittoria contro il il Feyenoord. I giallorossi vincono la Conference League ed è festa grande nella città eterna. Cori, caroselli, baci e abbracci. Il popolo giallorosso ieri sera è impazzito di gioia. Il gol di Zaniolo ha fatto esultare gli oltre 50 mila tifosi accorsi in uno stadio Olimpico stracolmo e surreale. I maxischermi accorciavano la distanza con Tirana e il boato di gioia risuonava in tutta la città.

Al triplice fischio, l’esultanza dei tifosi era incontenibile: troppo il tempo passato senza un trofeo. Ben 14 anni. Tutti si sono riversati nelle strade per festeggiare. Dal centro alle periferie, la città si è tinta di giallo e di rosso. Traffico in tilt, nonostante l’ora tarda.

Scene che si sono ripetute un po’ ovunque i città. Dalle centralissime piazza Piazza del Popolo fino al Circo Massimo e al Colosseo, da Piazza Cavour a Ponte Milvio. Per non parlare di Testaccio. C’era chi, in preda all’euforia, ha anche fatto il bagno nella fontana, a piazza del Popolo.

A Ostia, nei pressi del pontile, i tifosi hanno preso d’assalto la piazza e hanno iniziato a cantare e ballare.

Pullman della Roma al Circo Massimo

E oggi la festa proseguirà con l’arrivo della squadra. Al seguito la preziosa coppa. I giallorossi, arrivati stanotte all’aeroporto di Fiumicino, oggi sfileranno al Circo Massimo a bordo di un pullman scoperto. E sarà festa grande.

Viabilità modificata

Per consentire la il passaggio dei giallorossi, la viabilità verrà modificata e saranno vietati i parcheggi. Ecco il piano sicurezza e viabilità per i festeggiamenti al Circo Massimo dopo Roma-Feyernoord. La Questura di Roma ha disposto che entro le 7 siano rimossi tutti i veicoli in sosta lungo i piani perimetrali del Circo Massimo: via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi da via di San Teodoro a piazza di Porta Capena, via della Greca e piazzale Ugo La Malfa. Questo potrebbe comportare l’eventuale deviazione del traffico pubblico e privato sulla quale saranno forniti successivi e puntuali aggiornamenti. Sempre la Questura ha richiesto che sia posta particolare attenzione nel rimuovere entro le 7 anche monopattini e biciclette presenti lungo le strade e i marciapiedi.