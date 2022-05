La Roma batte il Feyenoord e vince la Conference League

La Roma ha vinto la Conference League. A Tirana la squadra di Mourinho ha trionfato nella sfida contro il Feyenoord grazie a un goal segnato da Nicolò Zaniolo al 32′.

CONFERENCE LEAGUE, ALL’OLIMPICO IN 50MILA PER SEGUIRE IL MATCH

Allo stadio Olimpico 50mila tifosi hanno seguito la partita tramite 6 megaschermi posti tutto intorno al campo. Un tabellone è stato sistemato sotto ciascuna delle due curve e due davanti alle parti più laterali delle Tribune Tevere e Monte Mario. Per questo metà dei distinti sono stati lasciati vuoti come anche la parte centrale della Monte Mario.

Migliaia di bandiere giallorosse, cori che rimbombano,e le solite canzoni del prepartita hanno scaldato l’atmosfera nell’attesa del fischio d’inizio. Non fosse stato per gli “Ole’” alla lettura delle formazioni anziché l’urlo del cognome del giocatore sarebbe sembrato che Roma e Feyenoord stessero per scendere in campo all’Olimpico per contendersi la Conference League.

Tanti i fischi quando le immagini inquadravano i tifosi olandesi, così come i cori a sostegno della Roma appena le camere staccavano sulla squadra di Mourinho. Quindi “Roma, Roma, Roma”, che ha dato il fischio di inizio, per una finale virtuale vissuta come reale.

(Fonte agenzia Dire)

