Finale di Conference League, quanto guadagna la Roma in caso di vittoria? Il montepremi di stasera

Mancano davvero poche ore all’attesissima partita, alla finale di Conference League che si disputerà stasera, a Tirana, tra la Roma di Mourinho e Feyenoord. Ma la domanda di molti tifosi è una: quanto possono guadagnare i giallorossi in caso di vittoria? Qual è il montepremi finale?

Dove guardare la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord

La Uefa Conference League è una novità calcistica della stagione 2021/2022: si tratta del terzo trofeo europeo per club e sono state 32 le squadre che hanno preso parte alla fase a gironi, ma ora la partita finale si disputerà tra la Roma, che ha superato in semifinale gli inglesi del Leicester, e la squadra di Rotterdam che ha avuto la meglio contro i francesi del Marsiglia. E il match si disputerà stasera allo stadio Arena Kombetare di Tirana. La partita sarà visibile su Sky, che ha acquisito i diritti televisivi della competizione per il triennio che va dal 2021 al 2024: in streaming, quindi, sarà disponibile sulla piattaforma Sky Go.

Qual è il montepremi finale della Conference League

L’Uefa, in totale, ha stanziato 235 milioni, circa la metà rispetto a quello dell’Europa League. Ogni club che ha preso parte alla fase a gironi ha ricevuto 2,94 milioni, mentre ogni vittoria nel gruppo ha garantito un incasso di 500.000 euro (pareggio 166.000). Ma vediamo quali sono i premi previsti per tutte le fasi:

Spareggi per la qualificazione – 300.000 euro

Ottavi di finale 600.000 euro

Quarti di finale – 1 milione

Semifinale – 2 milioni

Finale – 3 milioni

Bonus vittoria – 2 milioni.

La Roma ha incassato già 1,4 milioni dal coefficiente UEFA e 4,3 dal market pool: in totale fin ora ha guadagnato oltre 18 milioni. In caso di vittoria, però, potrebbe arrivare a guadagnare fino a oltre 20 milioni, senza tener conto dei soldi incassati dal botteghino finora. Quindi, oltre al trofeo, al sapore della vittoria, il palio c’è un bel montepremi. Ma intanto, i tifosi giallorossi sono pronti a supportare la loro squadra del cuore in questa notte ‘magica’, che sperano sia indimenticabile.