Come sta Zaniolo dopo l’infortunio: lussazione alla spalla, quando ritornerà in campo con la Roma

Dopo l’infortunio di Wijnaldum, la Roma di Mourinho, ora che il campionato è appena iniziato, deve fare i conti con un altro calciatore che dovrà rimanere a casa per un po’ di giorni. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, che ieri durante il match contro la Cremonese, dopo un contrasto con Lochoshvili al 41′, si è accasciato a terra. Il motivo? Si è lussato la spalla.

Cosa è successo ieri a Zaniolo durante la partita

Prima il contrasto con l’altro calciatore, poi la richiesta di Zaniolo di fare entrare qualcuno al suo posto. E via con il dottore, le prime visite e la barella che lo ha portato fuori dallo Stadio Olimpico, tra la disperazione e il dispiacere dei tifosi. Che per lui temevano il peggio. ‘Fortunatamente’, però, il giovane Zaniolo se la caverà con 30 giorni di stop perché ha riportato una lussazione alla spalla. Ma lui, forte come sempre, spera di ritornare prima e lo ha detto, senza lasciare a spazio a dubbi, su Instagram: “Per tutti i gufi che speravano qualcosa di grosso, ci vediamo tra tre settimane”.

Quali partite ‘salterà’

Se i tempi di recupero saranno confermati, Zaniolo salterà diversi incontri. E non sarà presente quando la Roma giocherà contro la Juventus, il Monza, l’Udinese e l’Empoli. Ma lui, che è già stato fermo per oltre un anno e mezzo per la lesione dei crociati, ce la metterà tutta per recuperare. E ritornare in campo, il prima possibile!