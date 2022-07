Dybala alla Roma, ora è ufficiale: ”Un privilegio poter lavorare con Mourinho”

AS Roma. Ora è arrivata finalmente la conferma ufficiale ed istituzionale: Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Il primo tweet del club è arrivato alle ore 12 della giornata di oggi, a cui è stata allegata una foto dell’attaccante ora fonte di orgoglio, speranze e progetti futuri.

Subito dopo, poi, l’annuncio ufficiale sul sito del club: «L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Paulo Dybala. Il 28enne argentino arriva in giallorosso dopo aver trascorso le ultime 7 stagioni alla Juventus.

Leggi anche: Quale numero avrà Dybala alla Roma: ecco la scelta della Joya

“L’adesione di Dybala al nostro progetto testimonia la credibilità del Club e la bontà del lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti”, ha commentato il general manager dell’area sportiva del Club Tiago Pinto. “Paulo è un calciatore di statura mondiale, ha vinto titoli e ottenuto riconoscimenti internazionali: porterà alla Roma la sua classe e sono certo che con lui saremo più forti e più competitivi”.

Dybala: “Un privilegio lavorare con Mourinho”

“Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso”.