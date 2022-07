Quale numero avrà Dybala alla Roma: ecco la scelta della Joya

Dybala è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Un colpo importantissimo che potrebbe spostare (e non poco!) gli equilibri del prossimo campionato. In molti già vedono i giallorossi, specie se dovesse restare Zaniolo, una delle pretendenti al titolo. Di sicuro l’innesto dell’attaccante argentino, che oggi a 28 anni, ha avuto un notevole impatto nella Capitale, scatenando – anche se chiaramente con umori diversi – le tifoserie di Roma e Lazio.

Dybala ‘rifiuta’ il 10 di Totti

Nelle scorse ore, subito dopo l’annuncio, è partito il toto-maglia considerando che la storica numero 10 di Totti, libera e mai ritirata, poteva essere più che una suggestione. Tanto più che il pupone aveva lanciato un messaggio a favore di tale scelta dichiarandosi “libero a lasciargliela”. Ma all’attaccante argentino, alla fine ha preso un’altra strada, forse anche per evitare paragoni troppo ingombranti ancor prima di iniziare la sua avventura in giallorosso. Perché, non dimentichiamoci, Dybala ha scelto la Roma anche per rilanciarsi dopo un recente passato un po’ al di sotto delle sue reali potenzialità.

La Joya ha scelto il numero 21

E veniamo così alla scelta definitiva del fantasista. La Joya ha scelto infine il numero di maglia 21, rinunciando così al 10. Piccola curiosità: il 21, peraltro già indossato da Dybala alla Juventus, era già stato preso da Matic. L’attaccante ha così chiesto al centrocampista se fosse disponibile a cederglielo e Matic, che lo aveva indossato nelle prime uscite stagionali, ha detto sì.