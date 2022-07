Dybala alla Roma, i tifosi chiamano Lotito: ‘Presidé, tu quando compri i giocatori?’

E mentre la settimana scorsa, proprio di lunedì, non si faceva altro che parlare dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e della fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, oggi a distanza di giorni la società giallorossa è di nuovo al centro dei riflettori. Questa volta, però, protagonista è il calciatore argentino Paulo Dybala, che nella notte ha firmato un contratto per tre anni e che poche ore fa è ‘sbarcato’ a Faro, in Portogallo, per il ritiro con la squadra. Tra la gioia dei tifosi, che non sono riusciti a contenersi: Dybala è già nel cuore dei sostenitori. Un po’ meno, invece, in quello degli avversari per eccellenza della Roma, i laziali, che non hanno certo perso il senso dell’umorismo. E virale è diventato lo scherzo telefonico, l’ennesimo, fatto al presidente Lotito.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Lo scherzo telefonico a Lotito

Tra post, commenti e foto di Dybala pubblicate in ogni dove, in rete è diventato virale anche un video con una chiamata effettuata proprio questa mattina al presidente della Lazio, Lotito. Telefonata che, come si può immaginare, ruotava attorno all’acquisto del calciatore argentino. “A Presidè – dice la voce dall’altra parte della cornetta – questi hanno preso Dybala, ma tu quando compri i giocatori?”. Ma non si è fatta attendere la risposta stizzita di Lotito: ‘”Ma te non c’hai un ca*** da fare eh”. Dall’altra parte, però, il ragazzo ha incalzato: “Non è possibile, questi comprano, ma te che stai a comprà”? L’ironia corre sui social. Ma, intanto, Dybala è alla Roma. E su questo non c’è più nessun dubbio.