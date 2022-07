È ufficiale, Dybala giocherà nella Roma: il si nella notte

È ufficiale Paulo Dybala giocherà nella Roma. Probabilmente stanco di aspettare l’Inter, l’argentino ha ceduto alla corte di Josè Mourinho che ha spinto molto per il suo arrivo nella Capitale.

Dybala giocherà nella Roma: questa mattina il volo per il Portogallo

Il fatidico sì è arrivato nella notte e questa mattina intorno alle 9, l’ex giocatore juventino ha preso un volo privato da Torino direzione Portogallo, dove è atteso per le visite mediche e la firma sul contratto che sarà valido tre anni e cioè fino a giugno 2025. In aereo con lui anche i Friedkin e il Dirigente giallorosso Tiago Pinto.

La proposta

Una proposta di tutto rispetto quella che i Friedkin hanno offerto all’ex calciatore juventino: 4.5 milioni di euro a stagione più bonus fino a 6. E, come detto, adesso Dybala è in volo per il Portogallo per le visite e la firma del contratto.

Il ruolo di Mourinho

Sta di fatto che Dybala non poteva più aspettare le mosse dell’Inter e così, dopo aver ascoltato le proposte di Napoli e Roma, ha preferito quest’ultime. Nella scelta un importante ruolo è stato svolto dallo stesso Mourinho che si è molto speso affinché la proposta si concretizzasse, scendendo in campo — è proprio il caso di dirlo — in prima persona, sia pubblicamente sia nel privato.