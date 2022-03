AS Roma, Cristian Totti orgoglio di papà: fa goal con l’under 17 e i tifosi impazziscono

Buon sangue non mente. Questa volta non c’è un proverbio maggiormente calzante di questo per descrivere l’episodio che ha visto protagonista il piccolo di casa Totti.

Stiamo parlando di uno dei figli della coppia Blasy Totti, il primogenito Cristian che ieri ha reso davvero orgoglioso di lui suo padre. Vediamo cosa è successo.

Leggi anche: Ilary Blasi torna a parlare della presunta crisi con Francesco Totti: ‘Si fida sempre delle persone sbagliate’

Cristian Totti segna il suo primo goal con l’under 17

Cristian con il numero 18 sulle spalle ha confermato la vittoria della squadra allenata da Ciaralli. Con il 6-0 alla Reggina l’AS Roma si è qualificata ai quarti di finale. Classifica alla mano, che vede la bellezza di 17 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta, appare alquanto scontato inserire la squadra giallorossa tra le favorite per la conquista del titolo.

La scena che ha fatto letteralmente impazzire i fan e che, in un certo senso, è come se ci avesse fatto ricordare le gesta del padre ha visto protagonista il giovane Cristian.

Dopo solo 5 minuti dall’ingresso in campo il giovane ha raccolto un cross di Pellegrino e all’88’‘ ha calciato il pallone sotto l’incrocio dei pali, da fuori area.

Una giovane carriera quella di questo piccolo campione che sembra tuttavia percorrere una linea già ben tracciata: dal primo goal con i pulcini nel 2014 alla rinuncia a segnarne uno a porta vuota per dare una mano al portiere in difficoltà nel 2018 e ieri, dopo quattro anni, un primo vero goal alla Totti.

Foto dalla pagina A.S roma un amore infinito