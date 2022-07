Ilary Blasi riparte dalla famiglia: il tenero scatto dall’Africa con i figli

Ilary Blasi ha dunque deciso di prendersi una pausa lontano dall’Italia e dai possibili paparazzi che, però, non mollano l’osso e la seguono fino in Tanzania. In queste ore, poi, il suo profilo Instagram è letteralmente in fiamme.

Ilary Blasi: la tenera foto con i figli

La famosa conduttrice, il cui matrimonio con Francesco Totti è naufragato qualche giorno fa con un un boomerang mediatico senza precedenti, ha iniziato a postare tra le sue stories uno scatto che la ritrae di spalle e mano nella mano con i suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel. Con loro, anche Silvia, la sorella di Ilary, che ha presumibilmente scattato la foto.

Da quando la notizia della separazione con Totti è diventata ufficiale, Instagram è diventata una valvola di sfogo per Ilary: sul profilo della conduttrice romana sono presenti foto e stories variegate: da luoghi incantati e resort mozzafiato a foto in posa sulla spiaggia o sul bordo di una piscina privata.

Giorni difficili per Totti: il silenzio

I followers della coppia più famosa di sempre hanno interpretato questi suoi scatti come un modo per rassicurarli sul fatto che sta provando ad andare avanti nonostante l’accaduto e che guarda al futuro nonostante il momento delicato. Chi invece ha scelto la strategia opposta è Francesco Totti che vive questi difficili giorni nel silenzio assoluto.

Il Capitano, di fatto, non ha neppure commentato la presunta storia con Noemi Bocchi, la donna romana di 34 anni con cui è stato paparazzato su “Chi”. I social fremono, in un verso o nell’altro, tra polemiche e messaggi ambigui che destano sospetti.

Ancora in Africa per ripartire

Nella foto che nelle ultime ore sta facendo il giro del web, si vedono ritratti i suoi figli Cristian (16), Chanel (15) e Isabel (6): nel tenero scatto sembrano proprio loro, mentre accompagnano la mamma verso il mare incantato ed esotico dell’Africa. Non ci sono didascalie, ma per molti l’immagine parlerebbe chiaro, rappresentando il desiderio e la voglia di ripartire dagli affetti più cari per poter superare a tutti i costi la dura separazione da Francesco.