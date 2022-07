Francesco Totti e Ilary Blasy, Taffo colpisce ancora: ‘Siamo rimasti l’unica certezza’

La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasy ha davvero sconvolto tutti. C’è chi dice di ‘aver perso tutte le certezze’, chi di ‘non credere più nell’amore’ e chi, come Taffo, riesce a far sorridere, come sempre. ‘Siamo rimasti solo noi’. E in effetti, come dargli torto. Questa proprio.. non se l’aspettava nessuno.

Taffo colpisce ancora

L’agenzia funebre Taffo è veramente un genio della comunicazione. Sempre sul pezzo, in tutte le situazioni, riesce a tirare fuori qualcosa di divertente (e mai banale). Sono diventati famosi per questo creando un vero e proprio ‘trend’ del marketing, che funziona.

In pochissimo tempo il post condiviso sul divorzio più discusso del Paese ha raggiungo 12.000 condivisioni.. Un post che poi, erroneamente, una stagista dell’agenzia ha eliminato. Da qui, l’inventiva. La ripubblicazione del post e la didascalia “ Francesco Ilary Sono la stagista, ho cancellato per errore il post che aveva già più di 12.000 like. Se non li recupero sarò sotterrata “.

I commenti

In pochi minuti, più di 20.000 mi piace e condivisioni. Un vero successo. “Stagista siamo con te“. “Mi fate… morire“. “Mettici anche una pietra sopra va..“. Diciamo che, anche chi segue la pagina Facebook ufficiale Taffo, rimane nella stessa lunghezza d’onda!

Seppelliamo il corsivo?

Ma non sono stati presi di mira solo Francesco Totti e Ilary, nel mirino della comicità (intelligente) di Taffo, anche un altro tema molto discusso in questi giorni: il corsivo. Il nuovo ‘linguaggio’ dei giovani su TikTok. Dove, ‘una vera insegnante’, fa delle lezioni sul social. Beh, poteva mai mancare il loro post? Ovviamente no.

“Voi che dite seppelliamo il corsivo?“. “Io conosco gente che dopo tre lingue non parla altro“. “Secondo me io lo parlo dagli anni ’80“. Inutile ribadire, andare sotto i post di Taffo e leggere i commenti è puro intrattenimento! Voi che ne pensate?

