‘Parlare in Corsivo’: cosa significa la nuova tendenza su TikTok

Parlare in corsivo? Ebbene sì, a molti sembrerà impossibile e strano, ma per i giovani, soprattutto quelli che seguono e sono attivi su Tik Tok, questo è possibile. Al punto che il ‘corsivo’ da stile di scrittura è ormai diventato di tendenza sui social, un vero rompicapo virale. Ma cosa significa? E chi e perché ha lanciato questa moda?

Da dove nasce ‘parlare in corsivo’ su Tik Tok?

Parlare in corsivo, che ora è a tutti gli effetti di tendenza, nasce da una presa in giro della cadenza milanese, quella che alcune ragazze utilizzano nei loro video. Tra abbreviazioni, vocali chiuse, sillabe strascicate, tutto a ritmo cantilenato. E sul social, che è amatissimo dai più giovani, sono in tanti che ora hanno deciso di dare delle vere e proprie lezioni, di trasformarsi, quindi, in ‘tik toker’ insegnanti.

Chi è la tik toker Elisa Esposito?

Tra gli ‘insegnanti’ anche la creator Elisa Esposito, che su Tik Tok sta spopolando, in queste ore, con i suoi video, che stanno facendo accetta di like e condivisioni. Ma come funziona? E cosa significa parlare in cörsivœ? Semplice: bisogna allungare le finali delle parole, dare alla voce un tono acuto e inusuale. E in cörsivœ si può anche ridere.

Insomma, le tendenze su Tik Tok sono dietro l’angolo e anche l’impensabile sembra possibile!