Quanto guadagnerà Dybala alla Roma: per lui pronto un triennale

Ormai la notizia è certa, Paulo Dybala sarà, anzi, è, un nuovo giocatore della Roma. Dopo mesi tormentati per l’ex gioiello della Juventus, rimasto senza squadra e libero a parametro zero, il fantasista approda così alla corte di Josè Mourinho che avrà così un ottimo rinforzo a disposizione per la stagione.

Lo stipendio di Dybala alla Roma

Ma quanto guadagnerà l’ex Juve alla Roma? Secondo quanto riportato dall’Ansa, per Dybala è pronto un triennale che gli permetterà di raggiungere, bonus compresi, circa 6 milioni di euro a stagione. Una cifra comunque inferiore a quanto richiesto inizialmente dal giocatore e dal suo entourage (si parlava di richieste anche fino a 10 milioni di euro) ma comunque sempre molto alta specie considerando l’attuale situazione del mercato.

Dybala Roma news

Ad ogni modo il sì di Dybala alla Roma è arrivato nella notte. In questo momento l’asso argentino è in volo verso il Portogallo dove effettuerà le visite mediche. Dopodiché si aggregherà al resto della squadra ad Albufeira.

Ufficialità

In questo momento per Dybala alla Roma manca solo l’ufficialità. Si attende pertanto la nota nei canali ufficiali della società.

Niente Inter e Napoli

Per Dybala, lo ricordiamo, si era parlato sin dall’inizio dell’Inter come possibile squadra per il dopo Juve. Anzi, l’affare sembrava praticamente fatto ma il ritorno di Lukaku alla corte di Inzaghi ha rallentato tutto fino a far sfumare del tutto l’approdo in nerazzurro dell’argentino. Troppo affollato – anche in termini di stipendi – il reparto offensivo dell’Inter che ha così mollato la presa. Nelle ultime ore per Dybala si era parlato anche del Napoli ma alla fine a spuntarla è stata la Roma.

Quanti gol ha segnato negli ultimi anni Dybala alla Juve

Nell’ultima stagione Dybala ha collezionato 29 presenze e 10 gol mentre in Champions League sono state tre le reti messe a segno. L’attaccante lascia così la Juve dopo sette anni con uno score complessivo di 82 gol in 210 partite in campionato e 18 in Champions. In tutto sono stati 115 i gol segnati con la maglia bianconera dall’attaccante.