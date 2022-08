Anticipazioni Uomini e Donne: la novità sulla scelta dei tronisti spiazza tutti

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa sappiamo sulla nuova edizione ormai pronta per ripartire e tenerci compagnia. Intanto, come riportatovi in questo articolo, il programma dovrebbe tornare in Tv da settembre, precisamente dal 19 ovviamente sempre su Canale 5. Quest’anno però potrebbero esserci alcune sostanziali novità che rappresenterebbero per la trasmissione di Maria De Filippi una sorta di “rivoluzione”. Ma andiamo con ordine.

Chi sono i nuovi tronisti

La curiosità dei fan e dei tantissimi telespettatori è ovviamente tutta incentrata nel voler sapere chi saranno i protagonisti della nuova edizione. I tronisti dell’edizione targata 2022 dovrebbero pertanto essere quattro e forse tutti sconosciuti. In merito, anche se nelle prossime settimane il tutto sarà più chiaro, si vocifera circa la possibilità del ritorno di un ex corteggiatore o corteggiatrice.

Anticipazioni trono Over

Stando alle anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, per ciò che riguarda il parterre over, si dovrebbe ripartire con gli stessi di fine maggio anche se, chiaramente, qualcosa potrebbe comunque cambiare. Ma cosa potrebbe accadere nella prima registrazione? Un confronto Ida vs Riccardo? Un focus sull’estate di Gemma?

Come verranno scelti i tronisti

E arriviamo alla novità che, qualora confermata, sarebbe davvero clamorosa. Nella nuova edizione sarebbe stato infatti messo a punto un nuovo meccanismo per la scelta dei tronisti, o meglio per uno tra quelli che poi saranno protagonisti delle puntate. Cercando di sintetizzare, spiegano le stories della pagina Uominiedonneclassicoeover durante la registrazione si presenterebbero due candidati per salire sul trono (quello classico, giovane); e a decidere colui o colei che salirà sul trono potrebbe essere deciso dal parterre over. Per gli altri 3 invece, secondo i rumors pubblicati, ci sarebbe la presentazione normale. Al momento però si tratta soltanto di un’indiscrezione e non ci resta che attendere la registrazione della prima puntata per saperne di più.

Quando iniziano le registrazioni di Uomini e Donne

Sempre secondo la pagina Instagram sopra citata le nuove puntate dovrebbero essere registrate a breve. Quando? A fine agosto, tra la fine della prossima settimana e gli inizi di quella successiva. Al momento come date indicative vengono riportate quelle tra il 28 e il 31 agosto 2022.