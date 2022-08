Gianni Sperti lascia Uomini e Donne per un altro reality? Le novità sull’opinionista

Non sarebbe Uomini e Donne senza gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che ormai fanno coppia fissa da anni. Loro, con gli scherzi, le risate, i commenti pungenti, accompagnano il dating show di Maria De Filippi. E per i telespettatori, quasi sicuramente, non vederli più sulle poltrone sarebbe un colpo al cuore. L’ultima indiscrezione, infatti, parla di un possibile addio di Gianni Sperti: l’opinionista storico lascerà Uomini e Donne?

Gianni Sperti parteciperà al reality La Talpa?

Stando all’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo Tv, come riporta Funweek, Gianni Sperti sarebbe pronto a lasciare Uomini e Donne. Il motivo? Potrebbe partecipare, come concorrente, al nuovo reality la Talpa, che è pronto a tornare dopo diversi anni su Canale 5. Sarà davvero così? Il ballerino, ex marito di Paola Barale, lascerà il programma, la sua poltrona di sempre, per mettersi in gioco e catapultarsi in una nuova avventura? Non ci resta che capire cosa succederà: intanto, il conto alla rovescia si può attivare perché tra poche settimane Uomini e Donne riprenderà il via. Con nuovi tronisti. E, forse, con un nuovo opinionista che sostituirà Gianni Sperti.