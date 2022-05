Raoul Bova: chi è, età, carriera, serie tv, film e vita privata dell’attore

Raoul Bova è probabilmente uno degli attori più famoso e senza dubbio tra i più amati del pubblico. Nella sua lunga carriera si è messo anche dietro la lavorazione dei film come regista ed è stato inoltre un nuotatore. Tra cinema e piccolo schermo il suo volto è stato prestato a numerose produzioni dove l’attore ha interpretato svariati ruoli, da quelli drammatici a quelli tipici della commedia. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

La biografia di Raoul Bova

Raoul Bova è nato a Roma il 14 agosto del 1971 da genitori di origini calabresi e campane. Oggi pertanto ha 50 anni. Dopo essersi diplomato all’Istituto Magistrale Jean-Jacques Rousseau, Raoul si è iscritto all’ISEF, ma ha abbandonato gli studi prima della fine dei corsi. Nel frattempo ha cominciato la sua carriera sportiva nella piscina dell’Aurelia Nuoto e a 15 anni ha vinto il campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso. A 21 anni Raoul ha prestato il servizio militare nel corpo dei Bersaglieri, dove ha esercitato l’incarico di istruttore di nuoto.

La televisione

Nel 1991 ha iniziato la sua carriera televisiva come aiutante del programma Scommettiamo che…?, ma ha esordito nel 1992 sul grande schermo con una piccola parte. Il primo ruolo da protagonista Raoul Bova lo ha ottenuto con il film di Carlo Vanzina, Piccolo grande amore. Da lì un successo dopo l’altro, ma non solo in Italia: Raoul, infatti, ha lavorato anche in alcune produzioni negli USA. Nella sua carriera ha partecipato a numerose produzioni per il piccolo schermo come ad esempio La Piovra, Distretto di Polizia o più recentemente Don Matteo.

Giustizia privata

A maggio 2022 è partita la nuova serie Giustizia Privata in onda su Canale 5. Ambientata a Torino, Roberto Beltrami (Raoul Bova) è un noto fotografo che dopo aver passato dieci anni in carcere e aver studiato Giurisprudenza viene scarcerato, in quanto è stato ingiustamente accusato per aver ucciso sua moglie Beatrice. Al momento è disponibile soltanto la prima stagione.

Cast

Questo il cast della serie: oltre a Bova troviamo, tra gli altri, i personaggi di Victoria Bonetto, interpretata da Rocío Muñoz Morales, Daniela e Beatrice, interpretate da Anna Favella, Giulia, interpretata da Francesca Vetere e Lucia, interpretata da Silvia Lorenzo.

Don Matteo

Da tempo inoltre, come visto, il suo nome è legato a doppio filo con la serie più che longeva targata Rai Don Matteo, che vede come protagonista anche Terence Hill. In questo caso nella settimana dal 9 al 15 maggio la fiction non è andata in onda per lasciare spazio all’Eurovision ma tornerà regolarmente da quella successivia.

Cinema

Ma tante sono state anche le sue apparizioni al cinema benché l’ultimo film risalga ormai al 2016. Sicuramente lo ricordiamo recentemente per i film della serie Immaturi, o per le commedie con Paola Cortellesi quali Nessuno mi può giudicare, Scusate se esisto, oppure, ancora, i ruoli in Viva l’Italia e Buongiorno papà tanto per fare qualche altro esempio. Nel 2008 ha recitato anche in Scusa ma ti chiamo amore di Federico Moccia. Nelle produzioni estere ecco Raoul Bova apparire in The Tourist (2010).

Regista

Tre ad oggi i lavori in cui Raoul Bova ha preso parte come regista: Amore nero, cortometraggio (2011), Come un delfino, serie TV (2013) e Ultima gara, un docu-film (2020).

La vita privata dell’attore

Raoul Bova è stato fidanzato con l’attrice Romina Mondello, ma nel 2000 ha sposato la veterinaria Chiara Giordano, figlia dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Page. La coppia ha due figli: Alessandro Leon, nato nel 2000, e Francesco, nato nel 2001. Nel 2013 i due si sono separati, e nello stesso anno, l’attore ha iniziato una relazione con l’attrice e modella spagnola Rocio Munoz Morales, conosciuta sul set del film Immaturi-Il viaggio. Nel 2015 è nata la loro figlia, Luna, e nel 2018 la loro seconda figlia, Alma.

Raoul Bova: Instagram

L’attore è molto seguito su Instagram. Con il suo account @raoulbovagram vanta oltre 800mila followers.

Tutto quello che non sai su Raoul Bova

Infine ecco per voi qualche chicca scovata in rete: