Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez? Ultime news

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez? I due si sono lasciati davvero? Tutto il web sta impazzendo con queste domande e nessuno riesce a trovare una risposta. Alcuni indizi parlano chiaro: lei non ha più l’anello al dito, ma cerchiamo di capire meglio cosa è successo. Ecco tutte le ultime news.

Cosa è successo tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una delle coppie più chiacchierate di sempre: il loro amore è iniziato il 3 ottobre del 2017 nella casa del GF Vip e contro tutti i pronostici, sono rimasti insieme per oltre cinque anni, fino ad arrivare alla proposta di matrimonio. Lo scorso settembre, infatti, lui ha allestito una scenografia incredibile tra luci e candele, le ha regalato un anello di diamanti e le ha chiesto di diventare sua moglie. Lei ha accettato e nell’entusiasmo generale sono iniziati i preparativi per il matrimonio, che si sarebbe dovuto svolgere ad ottobre 2023. Qualcosa, però, è andato storto. I due sono stati insieme in Argentina lo scorso settembre e hanno vissuto una vacanza da sogno. L’incubo è iniziato una volta rientrati a Milano. Ecco cosa è successo.

Gli indizi del tradimento

Non è ben chiaro come sia uscito allo scoperto il tradimento di Ignazio. Sappiamo che la coppia, una volta rientrata a Milano, ha vissuto un vortice di eventi negativi. L’allarme sarebbe scattato da Belen, secondo quanto rivelato da Dagospia, che ha avvertito subito la sorella. Dalla fonte da cui proviene la notizia, che pare essere molto vicina all’ex coppia, pare che Cecilia fosse distrutta e Belen lo abbia cacciato dalla loro villa. Da quel momento, infatti, i due non hanno più pubblicato foto insieme sui loro social. Non sono mai apparsi neanche nelle rispettive storie di Instagram.

Ultime news sulla coppia

C’è grande attesa di una comunicazione ufficiale da parte della coppia: sarà vero il tradimento oppure no? Ancora non sappiamo chi potrebbe essere stata l’amante di Ignazio, ma probabilmente il nome uscirà fuori dato che tutti i paparazzi sono allertati. Una delle ultime notizie che ha sconvolto i fan è che lei non indossa più l’anello di matrimonio nelle ultime foto che ha postato sui social. Ignazio l’ha tradita davvero? Lei lo perdonerà o si sono già lasciati e il matrimonio è saltato? Aspettiamo che siano loro a comunicare qualcosa ai fan. Nel frattempo, ecco una delle foto in cui lei non indossa l’anello.