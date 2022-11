Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: ecco quando e dove, svelata la data del matrimonio

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez l’hanno annunciato nel salotto di Verissimo, senza però aggiungere altri dettagli sulla cerimonia. Secondo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, tuttavia, si diranno «sì» in una chiesetta nei boschi del Trentino e i testimoni saranno Belén e Stefano De Martino.

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La romantica proposta di nozze di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez è arrivata i primi di novembre in un resort di lusso vicino Bolzano. Ora, a distanza di un paio di settimane, i due, ospiti in coppia a Verissimo, hanno rivelato la data del matrimonio: «Ci sposeremo a ottobre 2023». Perché «a settembre non si può fare, c’è la vendemmia». È stato papà Francesco Moser, proprietario di un’azienda vinicola nel Trentino, a mettere il «veto». Mentre la sorella di Cecilia, Belén Rodriguez, via social aveva pregato i futuri sposi di evitare le nozze a luglio, perché «fa troppo caldo».

Cecilia e Ignazio, data a parte, in tv non hanno rivelato altri dettagli sul loro matrimonio. Ma dalle prime indiscrezioni pare che vogliano sposarsi vicino Trento, e che per rendere il grande giorno indimenticabile stiano cercando una chiesetta immersa nei boschi. Gira anche voce che abbiano già scelto i testimoni: Belén e suo marito Stefano De Martino (i due, che per ben due volte hanno fatto scadere la richiesta di divorzio inoltrata dopo il loro primo addio nel 2015, tecnicamente non hanno mai smesso di essere marito e moglie).

D’altronde era stata la stessa Belén a offrirsi via social come testimone del grande giorno: «Auguri ragazzi», aveva scritto nelle sue Stories Instagram dopo l’annuncio delle nozze. «Sono tanto felice per voi, ma e vitate di sposarvi a luglio che si crepa. Io voglio essere la testimone e lanciare i petali».

L’organizzazione del matrimonio

Anche i figli della showgirl, secondo le nuove indiscrezioni, avranno un ruolo di primo piano durante le nozze. Il novenne Santiago (nato dal matrimonio con De Martino) e la piccola Luna Marí (frutto dell’amore con Antonino Spinalbese, ex parrucchiere e oggi concorrente del Grande Fratello Vip 7) rivestiranno i ruoli di paggetto e damigella e saranno incaricati di portare le fedi. Fin qui le indiscrezioni. Di sicuro c’è solo la data, svelata dagli sposi.

Che nel salotto di Verissimo si sono anche dedicati, a vicenda, parole piene d’amore: «Ho trovato la persona che ho sempre sognato, lui è la mia fortuna. Quando l’ho conosciuto ero in un momento particolare della mia vita. Stavano provando a cambiarmi, non sorridevo più, non ero più io. Lui mi ha dato la leggerezza che mi mancava. Non mi ha cambiata, mi ha accettata con tutti i miei difetti», ha detto Cecilia trattenendo a fatica le lacrime. Anche Ignazio parlando della futura moglie è apparso emozionato: «Lei è molto accogliente come persona, è apprensiva, premurosa ma anche tanto determinata. È l’unica che è riuscita a domarmi».