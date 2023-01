George Ciupilan al GF VIP: età, lavoro, Tik Tok e Instagram, fidanzata, padre

La casa più spiata d’Italia ha riaperto le sue porte e Alfonso Signorini è tornato alla conduzione del Grande Fratello Vip, il reality che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tanti, anche quest’anno, i ‘vipponi’ che parteciperanno al reality: tra di loro anche il giovanissimo tiktoker, noto per aver partecipato a La Caserma su Rai 2, George Ciupilan. Ma conosciamolo meglio!

Il successo di George Ciupilan a Il Collegio e La Caserma

George Ciupilan ha 20 anni ed è originario di Savona. Lui si definisce “molto egocentrico”, ha partecipato al Collegio 4, nei panni di un allievo. Non va pazzo per lo studio, preferisce la palestra. E nel 2021 ha preso parte anche a La Caserma, reality di successo di Rai 2. Sappiamo che ha origini romene e che è arrivato in Italia a 8 anni: ha frequentato l’istituto tecnico per geometri Boselli Alberti e oggi è un noto influencer e tiktoker. Vanta quasi 2 milioni di followers su Tik Tok e 600.000 su Instagram.

Chi è la fidanzata, vita privata

George attualmente è single. Nella caserma ha avuto una relazione con Linda Mauri. Nel corso della sua partecipazione a Il Collegio ha più volte detto di avere un forte ascendente sulle ragazze della sua età: troverà l’amore nella casa del GF VIP? Si è avvicinato tanto a Nikita, ma tra i due c’è solo una splendida amicizia. Che sicuramente continuerà anche lontano dai riflettori.

Le curiosità su di lui

George Ciupilan ama lo sport, adora giocare a calcio e ama anche ballare, soprattutto le canzoni latino americane. È molto amico dell’influencer Denis Dosio.

Instagram e Tik Tok: George Ciupilan punta sui social

Su Instagram potete trovare George al nome di @georgeciupilan e aggiungervi ai suoi ben 567mila follower! Si tratta di un ragazzo, con un passato difficile alle spalle, che si stanno facendo conoscere giorno dopo giorno: tutti lo amano fuori e dentro la casa. Nonostante le critiche non siano certo mancate!