George Ciupilan, chi è il padre: età, lavoro, dove vive, origini e storia del loro rapporto

Chi è il papà di George Ciupilan? E’ questa la domanda che in molti si sono fatti considerando la storia che il giovane concorrente del Gf Vip ha alle spalle. Stasera, proprio durante la diretta del Grande Fratello Vip, ci sarà l’atteso confronto dopo anni di silenzio tra i due. Il passato dell’influencer infatti è molto complesso soprattutto per ciò che riguarda proprio il rapporto con il padre. Ma cosa è successo? E perché i rapporti con parte della sua famiglia sono difficili? Ecco cosa sappiamo su di lui.

Chi è Gigi il papà di George Ciupilan e qual è il rapporto tra i due

George, che è figlio unico, vive in Italia con la mamma. Il resto della famiglia, compreso il padre, Gigi, è in Romania, ad Husi, posto dove è nato. Ma l’ultimo viaggio del giovane concorrente, che di professione fa l’influencer, risale a quando aveva 17 anni ed è durato pochissimo. Del resto un ricordo di una famiglia unita e felice non è presente nella vita del famoso tiktoker considerando che i genitori si sono separati quando aveva un anno: la mamma è venuta in Italia mentre George è rimasto inizialmente in Romania con il padre. Ma il loro rapporto è stato complicato, difficile, e tra i due le cose non sono mai andate bene, anzi. I loro rapporti sono chiusi da anni.

Il ritorno della mamma in Romania

Alla rivista Chi il gieffino ha raccontato: