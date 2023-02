Da noi a ruota libera, anticipazioni 5 febbraio 2023: chi sono gli ospiti di domenica

Ci siamo, sta per cominciare un’altra, imperdibile puntata di Da noi a ruota libera! Come sempre, la padrona di casa Francesca Fialdini – su Rai 1 a partire dalle 17.20 – è pronta a rallegrare il pomeriggio degli affezionati telespettatori con tante storie provenienti da volti noti al mondo dello spettacolo ma non solo. In studio questa domenica anche due classi di studenti, per una puntata che si preannuncia davvero unica. Ma cosa vedremo nella puntata che andrà in onda il prossimo 5 febbraio? Ecco per voi qualche succosa anticipazione!

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera

Come di consueto, saranno numerosi gli ospiti che anche questo pomeriggio si avvicenderanno in studio! Tra di loro Valeria Fabrizi e sua figlia Giorgia Giacobetti. Un incontro durante il quale verrà approfondito il loro rapporto madre-figlia ma si ricorderanno anche i ruoli interpretati dalla Fabrizi così come un omaggio del celebre Quartetto Cetra che tra i componenti vedeva anche Tata Giacobetti, marito di Valeria e Papà di Giorgia. Ma non solo. In studio saranno presenti anche il giornalista Alessio Zucchini che parlerà del suo ultimo romanzo ‘Una famiglia’ e Roberta Capua. Presenti in studio anche gli studenti di due terze classi del liceo classico della comunicazione ‘Pietro Giannone’ di Caserta che quest’anno li vede impegnati nell’approfondimento di nuove forme di comunicazione, nonché dello studio della scrittura per il cinema, la tv e la serialità in generale e tra i programmi scelti per le simulazioni c’è proprio Da noi a ruota libera. Una preziosa e ghiotta occasione quella che dunque si presenta ai liceali che domenica potranno rivolgere tutte le loro domande e curiosità sia agli ospiti sia alla conduttrice, in un’imperdibile esperienza di lavoro sul campo. Insomma anche questa puntata di Da noi a ruota libera sarà davvero ricca!