Da noi a ruota libera, anticipazioni 29 gennaio 2023: chi sono gli ospiti di domenica

Nuovo appuntamento con “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda il prossimo 29 gennaio su Rai1, alle 17:20, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

La puntata del 29 gennaio di “Da noi a ruota libera”: gli ospiti di domenica

Gli ospiti di questa settimana pronti a raccontarsi e mettersi in gioco sono Sabrina Salerno, regina del pop, in vetta alla classifiche già a 19 anni, ripercorrerà i suoi più grandi successi e le tappe della sua carriera, grazie anche alle sorprese che riceverà da alcuni grandi nomi dello spettacolo internazionale, Paolo Conticini, uno degli attori più amati grazie ai tantissimi ruoli interpretati in film, fiction e spettacoli teatrali, conduttore e protagonista anche di numerosi programmi televisivi, Matilde Gioli che il 31 gennaio sarà protagonista del film “Fernanda”, in onda in prima serata su Rai1, dedicato a Fernanda Wittgens, critica e storica d’arte, prima direttrice della Pinacoteca di Brera, durante gli anni della seconda guerra mondiale, anni in cui si impegnò per salvare molti amici ebrei.

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.