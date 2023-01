Da noi a ruota libera, anticipazioni 22 gennaio 2023: chi sono gli ospiti di domenica

Storie di vita di personaggi del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo, vengono raccontati ai microfoni di Francesca Fialdini ogni domenica alle 17.20 su Rai 1 nel corso della trasmissione ‘Da noi… a ruota libera’. C’è curiosità da parte dei telespettatori che vogliono sapere chi si metterà a nudo nel corso del prossimo appuntamento con il programma, domenica 22 gennaio prossimo. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Chi saranno gli ospiti della prossima puntata

A raccontarsi nel salotto della Fialdini domenica prossima ci saranno: Alessandro Preziosi, Aurora Ruffino, Ron, Giovanni Minoli e Carmen Diodato. Preziosi e Ruffini presenteranno anche il loro ultimo lavoro, la fiction ‘Black Out – Vite sospese che andrà in onda su Rai 1 dal 23 gennaio. Ron presenterà anche il suo nuovo album ‘Sono un figlio’. Giovanni Minoli si racconterà parlando anche del suo impegno recente, il ritorno di Mixer in onda in seconda serata su Rai 3. Diodato parlerà della sua esperienza come ballerina non udente di un corpo di ballo di un teatro lirico.

Il programma nel quale gli ospiti si raccontano a cuore aperto

Un appuntamento che si annuncia pieno di sorprese anche quello di domenica prossima con la Fialdini, capace di indurre i suoi ospiti a raccontarsi senza filtri, a tirare fuori temi nuovi, a dare spunti di riflessione. Un impegno nel quale viene supportata dalla ‘ruota’ che sollecita ricordi, rivelazioni dei presenti, ma anche momenti di gioco.

È un momento molto apprezzato dai telespettatori quello della domenica pomeriggio, nel quale sale il sipario su ‘Da noi… a ruota libera’. Un programma nel quale si possono ascoltare storie di vita che, a volte, passano anche attraverso la sofferenza, le difficoltà e il dolore e nelle quali, poi, i protagonisti trovano la capacità di rialzarsi di rimettersi in gioco di rialzare la testa. Sotto la luce dei riflettori anche storie d’amore finire, appena nate, di successo.