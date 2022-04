Francesca Fialdini: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, Instagram, figli

Domenica In. Tutto già pronto per un’altra imminente puntata di Domenica In quest’oggi, 3 aprile. Il salotto più amato dagli italiani, con la zia di tutti noi: Mara Venier. Tanti gli ospiti di oggi, tra cui lei, l’amatissima Francesca Fialdini. Conosciamola meglio!

Francesca Fialdini: chi è, età, carriera

Francesca Fialdini è nata a Massa l’11 ottobre del 1979 ed è una nota conduttrice televisiva e radiofonica. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma, la Fialdini ha iniziato la sua carriera lavorando in radio come collaboratrice per la redazione esteri e come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana nel 2004.

Il successo e la conduzione in Tv

Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e ha condotto anche diversi programmi in televisione. Tra le tante conduzioni, nel 2012, ha presentato il Premio Strega al fianco di Luca Salerno, mentre invece l’anno successivo, nel 2013, ha avuto modo di presentare insieme a Fabio Volo il suo programma Volo in diretta. Arrivano agli anni più recenti, per la stagione 2021-2021, poi, è stata riconfermata alla conduzione di Da noi a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio di Rai 1. Inoltre, da venerdì 30 aprile condurrà in prima serata su Rai 1, per cinque puntate, un nuovo programma “La scatola dei sogni”.

Francesca Fialdini: vita privata, chi è il fidanzato

Francesca Fialdini a fine maggio del 2019 al programma Vieni da me ha rivelato di essere fidanzata con un uomo che vive lontano e che non appartiene al mondo dello spettacolo. Chi sarà? Di fatto, la vita privata della Fialdini è top secret. La conduttrice su queste argomentazioni è molto riservata, si hanno poche notizie della sua sfera intima e meno ancora si sa del suo attuale compagno. Di lui ha semplicemente dichiarato in una intervista nello studio di Vieni da Me: ”Vive lontano, e non appartiene al mondo dello spettacolo”.

Quella volta con Pif

Solamente qualche tempo fa, poi, la presentatrice è stata colpa da un paparazzo mentre era al fianco della ex iena Pif. Ovviamente, in quel periodo si è vociferato che ci potesse essere tra di loro del tenero. E, di fatto, nessuno dei due ha mai smentito o confermato i rumors che provenivano dai tabloid di gossip.

Francesca Fialdini: Instagram

La conduttrice ha un profilo Instagram. Con il suo account @francifialdini vanta 151 mila followers.