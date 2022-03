Le Iene, anticipazioni 23 marzo 2022: Giulia Schiff in Ucraina, servizi, reportage, ospiti e scherzo di stasera

Come ogni mercoledì l’appuntamento su Italia 1 è con Le Iene, lo show condotto in prima serata dalla new entry Belen Rodriguez e dal ‘veterano’ Teo Mammuccari. Con loro, novità di questa edizione, anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ma vediamo insieme quali saranno i servizi e i reportage, molti direttamente dall’Ucraina, terra che dal 24 febbraio scorso è sotto l’attacco dei russi.

I reportage e i servizi sulla guerra in Ucraina

Nella puntata di questa sera saranno tantissimi i servizi dedicati alla stretta attualità, in particolare al conflitto russo-ucraino. Ci sarà il reportage di Joe Bastianich, lo chef che vestirà i panni della Iena, girato a Dubai per raccontare la fuga dei russi dalle sanzioni. E ancora, Luigi Pelazza proverà a spiegare, con il commento tecnico di un ex generale di corpo d’armata e di un ex pilota di caccia, l’utilizzo da parte della Russia di armi non convenzionali: dai droni kamikaze alle bombe termobariche, fino all’uso di strumenti di distruzione devastanti.

Giulia Schiff in Ucraina

Tanti di voi ricorderanno Giulia Schiff, ex pilota dell’aeronautica militare che aveva denunciato più volte di essere stata vittima di mobbing e nonnismo durante il suo ‘battesimo del volo’. Ora, proprio lei che è stata protagonista di diversi servizi delle Iene, ha deciso di partire. Destinazione Ucraina, Kiev, per combattere come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale ed è l’unica donna del gruppo. La trasmissione, quindi, sta realizzando un reportage, che durerà finché Giulia sarà in missione e la prima parte, molto probabilmente, andrà in onda proprio questa sera, in prima serata su Italia 1.

L’inchiesta di Gaetano Pecoraro

E ancora, questa sera continua l’inchiesta di Gaetano Pecoraro su Andrea Bulgarella, l’imprenditore trapanese caduto in disgrazia perché accusato di aver riciclato i soldi della cosca mafiosa siciliana. A livello giudiziario la vicenda è terminata con l’assoluzione e l’archiviazione delle indagini a suo carico, ma economicamente l’uomo continua a essere considerato come ‘persona non gradita’.

Lo scherzo e gli ospiti

Reportage, inchieste, servizi, ma anche scherzi e interviste divertenti. La vittima dello scherzo della Iena Sebastian Gazzarini sarà l’attore Giorgio Pasotti, mentre protagonista dell’intervista singola sarà Marvin Vettori, talento azzurro della UFC, organizzazione di arti marziali miste statunitense. Come ospiti arriveranno in studio, a Milano, il cantautore Coez e Simone Marchetti.