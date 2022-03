È una vita che ti aspetto, il nuovo programma di Fabio Volo ispirato a “A raccontare comincia tu” di Raffaella Carrà

E’ una vita che ti aspetto. Era stata la mitica Raffaella Carrà a ideare il programma, sullo stampo di quello spagnolo (Mi casa e la tuya) e a portarlo in testa agli ascolti televisivi. Stiamo parlando, senza dubbio, di ”A raccontare comincia tu” in trasmissione in prima serata su Rai3, un format grintoso ed eclettico che quest’anno cambia completamente veste, senza dimenticare però le sue radici.

E’ una vita che ti aspetto: il nuovo format di Fabio Volo

La Rai annuncia che il programma, infatti, tornerà nuovamente in onda sui suoi canali, ma con una veste diversa. Nuovo titolo e, soprattutto, un nuovo conduttore ad accompagnarci durante le serate targate Rai. Il programma di interviste verrà ridenominato ”È una vita che ti aspetto” e a condurlo sarà proprio il volto di Fabio Volo.

Leggi anche: Fabio Volo: chi è, età, carriera, libri, chi è la moglie, libri, Instagram, Genitori Vs Influencer

Ricordando Raffaella

Così, Fabio Volo torna nuovamente in Tv, e lo fa in grande stile, con una forte responsabilità sul groppone: portare avanti l’eredità della mitica Raffaella, cercando però di personalizzare il format. La trasmissione andrà in onda sempre in prima serata su Rai3, e la prima puntata prevista per il prossimo mese: precisamente giovedì 28 aprile 2022.