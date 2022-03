Valeria Fabrizi: chi è, età, carriera, genitori, chi è la figlia, altezza, chi era il marito, compagno, malattia, Instagram

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il programma condotto da anni da Silvia Toffanin. Dopo l’emozionante intervista a Rula Jebreal e il racconto dell’ex calciatore (portiere) Walter Zenga, la padrona di casa lascerà spazio all’attrice Valeria Fabrizi.

Chi è Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi è nata a Verona il 20 ottobre del 1936 ed è una nota attrice italiana. Orfana di guerra, amica di infanzia di Walter Chiari, ha esordito nel mondo dello spettacolo con i fotoromanzi. Il suo debutto al cinema, invece, è avvenuto nel 1954 con il piccolo ruolo nel film comico a episodi Ridere, Ridere, Ridere. Dalla metà degli anni ’50 alla metà degli anni ’60 ha recitato in circa 50 pellicole e ha partecipato, inoltre, al concorso Miss Universo nel 1957, dove si è classificata in quarta posizione. Nello stesso periodo è stata impegnata in varie riviste teatrali e ha lavorato con Erminio Macario, poi ha mosso i primi passi nel mondo della televisione accanto al marito Tata Giacobetti e al Quartetto Cetra.

I successi, i film e le serie tv

Ha affiancato Corrado nel popolare quiz show A che gioco giochiamo, poi ha preso parte a serie poliziesche come Qui squadra mobile e nel 1976 ha posato per la rivista Playboy. Negli anni ’90 ha partecipato ad alcune fiction come Linda e il brigadiere 2, Sei forte maestro e ha recitato in teatro, mentre nel 2007 è comparsa in Un posto al Sole e tre anni dopo nella fiction Tutti per bruno.

Che Dio ci aiuti

Nel 2011 è tornata in tv nella fiction di successo di Rai 1 “Che Dio ci aiuti” insieme a Elena Sofia Ricci dove recita il ruolo di suor Costanza. Recentemente l’abbiamo vista concorrente a Ballando con le Stelle.

Chi era il marito, figlia

Ha sposato il cantante Tata Giacobetti del Quartetto Cetra e da questa relazione è nata la figlia Giorgia. Tra i momenti difficili della Fabrizi si ricordano la scomparsa di un bambino a soli 3 mesi dalla nascita e la morte del marito dopo 25 anni di matrimonio, nel 1988. Valeria Fabrizi sta ora combattendo contro una grave malattia che l’ha costretto a subire un delicato intervento.

Chi era Tata Giacobetti

Tata Giacobetti è nato a Roma il 24 giugno del 1922 ed è morto nella Capitale il 2 dicembre del 1988. E’ stato un cantante, contrabbassista e paroliere, uno dei componenti del Quartetto Cetra. Ha imparato la musica da autodidatta, poi mentre studiava scenografia ha iniziato a esibirsi come cantante nelle serate goliardiche e nel 1940 ha fondato il quartetto vocale Quartetto Egie, che ha poi cambiato nome in Quartetto Cetra. E’ con il gruppo che ha collezionato un successo dopo l’altro, un grande della musica italiana.