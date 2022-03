Valeria Fabrizi, chi era il marito Tata Giacobetti: età, come è morto, figlia, tomba, biografia

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il programma condotto da anni da Silvia Toffanin. Dopo l’emozionante intervista a Rula Jebreal e il racconto dell’ex calciatore (portiere) Walter Zenga, la padrona di casa lascerà spazio all’attrice Valeria Fabrizi.

Chi era il marito di Valeria Fabrizi

Tata Giacobetti è nato a Roma il 24 giugno del 1922 ed è morto nella Capitale il 2 dicembre del 1988. E’ stato un cantante, contrabbassista e paroliere, uno dei componenti del Quartetto Cetra. Ha imparato la musica da autodidatta, poi mentre studiava scenografia ha iniziato a esibirsi come cantante nelle serate goliardiche e nel 1940 ha fondato il quartetto vocale Quartetto Egie, che ha poi cambiato nome in Quartetto Cetra. E’ con il gruppo che ha collezionato un successo dopo l’altro, un grande della musica italiana.

Come è morto

Tata Giacobetti è morto nel 1988 a causa di un infarto miocardico e ora riposa nel cimitero Verano di Roma. Lo stesso anno è terminata anche l’attività del Quartetto Cetra.

Il matrimonio, la figlia

Tata Giacobetti e Valeria Fabrizi si sono sposati nel 1964 e insieme hanno partecipato a un western musicale ideato proprio da lui, Non cantare, spara. I due hanno una figlia, Giorgia.

Chi è Valeria Fabrizi

Tra le altre attività svolte nel corso della sua vita si ricorda la partecipazione a Miss Universo nel 1957 quando si classificò in quarta posizione e gli scatti per la rivista Playboy nel 1964. Relativamente al piccolo schermo l’attrice Valeria Fabrizi ha iniziato a recitare nel film “Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde” e “Storia di Rossella O’Hara”. Di recente ha preso parte alla fiction “Che Dio ci aiuti” insieme a Elena Sofia Ricci dove recita il ruolo di suor Costanza. La sua vita è stata tormentata a causa della morte dell’amico d’infanzia Walter Chiari. Recentemente ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, stupendo tutti per la sua bravura ed eleganza (questa risaputa).