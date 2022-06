Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni: cast, quando esce, Suor Angela ci sarà in tre puntate

L’attesa, forse, è quasi finita perché tra qualche mese, molto probabilmente, su Rai 1 andrà in onda (e finalmente) la settima stagione di Che Dio ci Aiuti, la serie tv di successo che da anni, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra novità, new entry e cambiamenti, i fan non vedono l’ora di seguire le storie di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, e dei suoi ‘ragazzi’, quelli che vivono con lei nel convento.

Ci sarà Suor Angela in Che Dio ci Aiuti 7?

C’è chi parlava di un possibile abbandono di Suor Angela, protagonista indiscussa della serie tv, che sta per giungere ormai alla sua settima stagione. In realtà, come ha spiegato lei stessa a Tv Sorrisi e Canzoni, la suora più amata di sempre ci sarà, ma solo per tre puntate e mezza.

“Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo, poi farò due apparizioni nella settima puntata e alla fine”. Questo è quello che ha dichiarato Elena Sofia Ricci, che ha sicuramente dato qualche anticipazione in tv.

Quando andrà in onda la serie tv?

Ancora nessuna certezza sulla data di inizio di Che Dio ci Aiuti 7. È probabile, però, che la fiction entri nel palinsesto Rai già dall’autunno del 2022, quindi tra pochissimi mesi: sarà davvero così?