Valeria Fabrizi, chi è la figlia Giorgia Giacobetti: età, lavoro, padre, chi è il marito, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Eccezionalmente a partire dalle 14.10, oggi Silvia Toffanin, padrona di casa da anni, accoglierà in studio molti ospiti. Volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto, senza freni: dalla carriera ai successi. Tra emozioni e grandi racconti di vita. In studio, su Canale 5, anche l’amata attrice Valeria Fabrizi, che sarà dalla Toffanin con la figlia Giorgia, nata dalla relazione con suo marito, Tata Giacobetti.

Cosa sappiamo sulla figlia di Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti

Giorgia Giacobetti è l’unica figlia di Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti. Non abbiamo molte informazioni su di lei: sappiamo che è nata negli anni ’60 da quell’amore così forte e solido, ma non conosciamo con esattezza la data di nascita. Anche lei, proprio come i genitori, è molto attiva nel mondo dello spettacolo, ma più dietro le quinte. Si è laureata in scienze della comunicazione all’Università La Sapienza di Roma, poi ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Che lavoro fa, la comunicazione

Giorgia ha lavorato per anni con Maurizio Costanzo, poi è diventata responsabile del settore casting. Inoltre, lavora come freelance: segue diversi artisti e spazi dal cinema al teatro. Sappiamo che ha fondato la Giorgia Giacobetti Comunicazione, che si concentra su eventi e ufficio stampa.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. In realtà, Giorgia è molto schiva e riservata: non sappiamo se sia sposata, se abbia un compagno o dei figli. Sui social, dove pubblica molto del suo lavoro, non lascia trapelare nulla. Si racconterà oggi ai microfoni di Silvia Toffanin?

Instagram di Giorgia Giacobetti

Giorgia Giacobetti è molto attiva su Instagram, con l’account @giorgiagiacobetti vanta oltre 6.000 followers. Molti gli scatti che pubblica, tanti sul suo lavoro e sugli eventi mondani che organizza.