Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Ultime news sulla coppia, ‘salta’ il matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Questa è la domanda che sta facendo impazzire il web negli ultimi giorni. Alcune fonti molto vicine alla coppia confermano che sì, la coppia è ‘esplosa’. Quali sono i motivi della rottura? Ecco tutti gli indizi che fanno pensare al peggio e cosa sappiamo sulla vicenda, ora che in realtà Ignazio aveva fatto la proposta di matrimonio da sogno alla sua ‘Chechu’.

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia e Ignazio sono, o erano, una delle coppie vip più amate. Si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e proprio sui divanetti del GF VIP si sono sfiorati per caso la prima volta. Lui ha sempre dimostrato di essere molto tenero e in varie interviste ha detto: “Ricordo perfettamente il primo momento in cui ci siamo parlati, era il 3 ottobre del 2017“. Insomma, nessuno ci avrebbe scommesso, invece la coppia è durata e poche settimane fa era arrivata anche la proposta di matrimonio! Ma qualcosa sembra essere andato storto, cosa succede?

Ultime news sulla coppia

Alcune voci indiscrete avrebbero rivelato a Dagospia e The Pipol Gossip che tra i due è definitivamente finita. La versione ufficiale è che Belen ha scoperto un tradimento di Moser e l’ha cacciato dalla villa in cui vivevano insieme. Ha raccontato anche che la sorella Cecilia è distrutta, ma non vuole darlo a vedere e continua il suo lavoro e a pubblicare sui social come se nulla fosse, per non destare sospetti. In effetti, anche dal profilo di lei notiamo che le ultime foto con il compagno risalgono al loro viaggio in Argentina di settembre. Anche nelle storie non ha fatto più comparse, sicuramente c’è qualcosa sotto.

Salta il matrimonio?

Ignazio Moser aveva fatto la proposta di matrimonio a Cecilia lo scorso 13 settembre, in modo molto scenografico con decine di candele e le aveva regalato un anello di diamanti. I due si sarebbero dovuti sposare ad ottobre 2023, ma a quanto pare il matrimonio non si farà più, se queste voci sono esatte. Un indizio che ha fatto insospettire tutti è che nelle ultime foto sui social, pare che Cecilia non abbia più l’anello al dito. In alcune foto, addirittura, nasconde le mani, come una delle ultime pubblicate in questo post. Insomma, siamo tutti e tutte in attesa di sapere la verità, non rimane che attendere una loro conferma o smentita sui social.