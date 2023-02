GF VIP, il web contro l’imitazione di Nikita di Milena Miconi: ‘Deve essere squalificata’

Il Grande Fratello Vip non smette di regalare sorprese agli affezionati telespettatori. In particolare ad accendere le scintille è stata l’imitazione della concorrente Nikita fatta da Milena Miconi durante il GF Game Night. In questo spazio giochi, imitazioni e momenti dedicati al cabaret danno l’opportunità ai gieffini di sfoderare tutta la loro ironia, creatività e, perché no, anche di togliersi qualche sassolino dalla scarpa prendendosi delle piccole rivincite. Ma cos’è che avrà fatto tanto arrabbiare il popolo del web rispetto all‘imitazione di Nikita?

GF VIP, chi vincerà il Grande Fratello Vip? Concorrente preferito, quote, pronostici e ultimi sondaggi

GF VIP, l’imitazione di Nikita fatta da Milena Miconi

L’imitazione di Nikita fatta da Milena Miconi non ha mancato di suscitare polemiche. La Miconi ha messo in scena un siparietto che non è piaciuto né dentro né fuori la casa. Basti pensare che i fan di Nikita sono pronti a chiedere la squalifica della concorrente. Che imitazione avrà fatto Milena? La donna con indosso una parrucca verde ha scimmiottato il modo di parlare di Nikita facendo allusioni a comportamenti egocentrici ed accentratori e non mancando di sottolineare la questione della scaramanzia. Il siparietto che è andato in scena non ha conquistato affatto i fan di Nikita i quali sono molto attivi ed agguerriti nel prendere le sue difese: ‘Schifo lei e chi ha fatto il testo di Nikita non c’è assolutamente nulla. Dire che aiuta la gente per le clip è pessimo e falso, che augura la morte alle persone è uno schifo e di pessimo gusto’, questo uno dei commenti rispetto all’accaduto. Ora, Milena Miconi andrà incontro a qualche provvedimento da parte degli autori del programma?

Le altre imitazioni

Ma non solo l’imitazione di Nikita. Infatti, durante il GF Game Night, sono stati diversi i gieffini che si sono cimentati con delle imitazioni dei compagni. Troviamo tra gli altri Tavassi e Murgia che fanno una perfetta imitazione di Oriana e Daniele mentre battibeccano sul loro flirt e anche sul bacio rubato nell’ombra dell’armadio. Ma ancora, un piccolo regolamento di conti c’è stato tra Oriana ed Antonella. Quest’ultima è stata infatti costretta ad inginocchiarsi e ad ammettere di aver copiato la coda di cavallo di Oriana.